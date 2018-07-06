Блаттер: "Мне не остается ничего другого, как поздравить Россию и похвалить"
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер приятно удивлен тем, как Россия организовала Чемпионат Мира.
"Меня впечатлил уровень организации. Я фактически испытал на себе все то, что испытывает обычный болельщик. Потому что был аккредитован на чемпионат именно как болельщик. Все организовано очень хорошо, все под контролем. Особо хочу отметить работу местного оргкомитета – российского. Он заслуживает всяческих похвал. Уверен, такой высокий уровень продолжится до самого конца турнира.
В общем, мне не остается ничего другого, как поздравить Россию и похвалить", - сказал он.
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