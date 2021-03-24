Блаттер назвал "подзатыльником" свое новое наказание

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о своем повторном отстранении от футбольной деятельности.

"Это болезненный и непонятный подзатыльник. Комитет по этике в данный момент абсолютно зависим. Он больше напоминает продолжение руки президента ФИФА, орган, который творит какое-то "параллельное правосудие", — цитирует Блаттера SRF со ссылкой на Reuters.

Напомним, сегодня стало известно, что бывшего функционера отстранили от ведения любой деятельности, связанной с футболом, на срок 6 лет и 8 месяцев.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 до 2015 годы.