Блаттер назвал полуфиналистов ЧМ-2018

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, какие сборные пробьются в полуфинал Чемпионата Мира.

"На чемпионат меня пригласил Владимир Путин, и для меня это большая честь. У меня есть свое мнение о том, какие команды могут дойти до полуфинала.

Это четыре сборные, которые я могу распределить по конкретным местам. Назову их в алфавитном порядке: Бразилия, Германия, Испания и Франция", - отметил он.

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