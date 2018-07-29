Блаттер обвинил Францию в победе Катара при выборах ЧМ-2022

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Блаттер обвинил Францию в победе Катара при выборах ЧМ-2022
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Катар получил право принять Чемпионат Мира-2022 благодаря бывшему президенту Франции Николя Саркози.

"Катар выиграл благодаря давлению экс-президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини. Больше информации в 10-й главе моей книги "Моя правда", - написал Блаттер в своем твиттере.

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет. Но в 2015 году он был отстранен от этого поста в связи с делом о взяточничестве.

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