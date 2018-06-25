Блаттер оригинально высказался об игре Лионеля Месси

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер оригинально высказался об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Нынешний Месси мне не нравится. Он какой-то спящий. Ещё и отрастил бороду, как у деда" - сказал Блаттер.

Напомним, что 31-летний Месси пока не сумел отличиться результативными действиями на текущем ЧМ-2018.

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