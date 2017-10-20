Блаттер посетит ЧМ-2018
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что приедет на ЧМ-2018, который пройдёт в России, сообщает агентство "Франс Пресс".
Известно, что функционера на мундиаль пригласил президент РФ Владимир Путин.
Стоит отметить, что Блаттер посетит мировое первенство в качестве частного лица, поэтому билеты на матчи ему придётся покупать самостоятельно.
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