Блаттер посетит ЧМ-2018

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Блаттер посетит ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что приедет на ЧМ-2018, который пройдёт в России, сообщает агентство "Франс Пресс".

Известно, что функционера на мундиаль пригласил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что Блаттер посетит мировое первенство в качестве частного лица, поэтому билеты на матчи ему придётся покупать самостоятельно.  

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