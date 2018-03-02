Блаттер призвал не использовать видеоповторы на ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер призвал не использовать видеоповторы на Чемпионате Мира 2018 года, который пройдёт в России.

"Моё мнение: Чемпионат Мира по футболу - не место для проведения экспериментов. Я против введения видеоповторов на мундиале" - написал Блаттер в своём твиттере.

Напомним, что решение о введении видеоповторов на Чемпионатах Мира может быть принято уже в субботу, если его одобрит Международный совет футбольных ассоциаций.

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