Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал угрозы Великобритании бойкотировать ЧМ-2018.

"Скажу одно: Чемпионат Мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть. Англичане и против меня выступали и выступают. Их все и всё не устраивают. Они не умеют проигрывать" - сказал Блаттер.

Напомним, что британские власти задумались о бойкоте ЧМ-2018 после того, как в Солсбери бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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