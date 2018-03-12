Блаттер прокомментировал угрозы Великобритании бойкотировать ЧМ-2018

Теги йозеф блаттеранглияроссиячемпионат мира

Блаттер прокомментировал угрозы Великобритании бойкотировать ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал угрозы Великобритании бойкотировать ЧМ-2018.

"Скажу одно: Чемпионат Мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть. Англичане и против меня выступали и выступают. Их все и всё не устраивают. Они не умеют проигрывать" - сказал Блаттер.

Напомним, что британские власти задумались о бойкоте ЧМ-2018 после того, как в Солсбери бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Также читайте: Колосков: "Если англичане не приедут, должны последовать жесткие санкции вплоть до исключения из состава ФИФА". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов