Блаттер против совместных заявок на проведение ЧМ-2026

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что Чемпионаты Мира должны проводиться только в одной стране.

Таким образом, он не поддерживает совместные заявки стран на первенство 2026 года. Одну из совместных заявок предоставили США, Канада и Мексика.

"США доказали, что могут принимать чемпионат в одиночку. Так почему же они подают совместную заявку", - сказал он.

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