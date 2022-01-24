Блаттер раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года
Фото: твиттер ФИФА
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер критически высказался об идеи проведения ЧМ раз в 2 года.
"Идиотизм, иначе это не назвать. Здесь есть и доля моей вины, потому что, когда меня только избрали президентом ФИФА, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди, окружавшие меня, сказали, что я ошибаюсь.
Но календарь уже перегружен. Должны играть лучшие, но они уже перегружены и матчами за клубы, и играми в сборной.
Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Это глупость. Чемпионат мира раз в 2 года – это невозможно, это плохо для футбола", – сказал Блаттер.
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