Блаттер раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года

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Блаттер раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года

Фото: твиттер ФИФА

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер критически высказался об идеи проведения ЧМ раз в 2 года.

"Идиотизм, иначе это не назвать. Здесь есть и доля моей вины, потому что, когда меня только избрали президентом ФИФА, я сказал, что мы могли бы проводить чемпионат мира каждые два года. Но люди, окружавшие меня, сказали, что я ошибаюсь.

Но календарь уже перегружен. Должны играть лучшие, но они уже перегружены и матчами за клубы, и играми в сборной.

Основа ФИФА – это клубы, а не сборные. Это глупость. Чемпионат мира раз в 2 года – это невозможно, это плохо для футбола", – сказал Блаттер.

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