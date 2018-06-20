Блаттер раскритиковал сборную Швейцарии за игру с Бразилией

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который является швейцарцем по национальности, подверг критике сборную Швейцарии за грубую игру против лидера бразильцев Неймара в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Неприятно было смотреть на то, что делал Бехрами с Неймаром, как он весь матч обходился с бразильцем. Это неправильно. Но в Швейцарии Бехрами теперь герой", - приводят слова Блаттера российские СМИ.

Стоит отметить, что в этом поединке на 26-летнем Неймаре швейцарцы сфолили 10 раз и форвард уходил с поля сильно прихрамывая.

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