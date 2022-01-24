Блаттер рассказал, что не хотел, чтобы чемпионат мира прошел в Катаре
Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том чемпионате мира в Катаре и поделился своими сожалениями по поводу места проведения турнира.
"Я сожалел об этом, когда объявил. Потом мы поняли, что будет непросто.
Нужно было лучше читать доклад специально комиссии, возглавляемой чилийцем. Там говорилось, что мы не можем играть в Катаре из-за климатических условий, а также потому, что страна маленькая. 32 команды в маленькой стране – это сложно.
Я понимал, что это плохое решение, но я был связан этим решением.
Мы работали над подготовкой к чемпионату мира и каждый день поступали жалобы, указывающие на жестокое обращение с рабочими. Было трудно.
Но пересмотреть решение исполкома, тем более, что Комитет ФИФА по этике провел исследование... Майкл Гарсия (бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА - прим.) сказал, что при выборах страны-хозяйки этого чемпионата мира не было коррупции.
Мы могли бы отменить чемпионат мира в Катаре. Но особых причин увозить турнир из страны у меня не было. После доклада мы подтвердили присуждение Катару чемпионата мира", – сказал Блаттер.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3