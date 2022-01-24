Блаттер рассказал, что не хотел, чтобы чемпионат мира прошел в Катаре

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Блаттер рассказал, что не хотел, чтобы чемпионат мира прошел в Катаре

Фото: твиттер ФИФА\Автор неизвестен

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том чемпионате мира в Катаре и поделился своими сожалениями по поводу места проведения турнира.

"Я сожалел об этом, когда объявил. Потом мы поняли, что будет непросто.

Нужно было лучше читать доклад специально комиссии, возглавляемой чилийцем. Там говорилось, что мы не можем играть в Катаре из-за климатических условий, а также потому, что страна маленькая. 32 команды в маленькой стране – это сложно.

Я понимал, что это плохое решение, но я был связан этим решением.

Мы работали над подготовкой к чемпионату мира и каждый день поступали жалобы, указывающие на жестокое обращение с рабочими. Было трудно.

Но пересмотреть решение исполкома, тем более, что Комитет ФИФА по этике провел исследование... Майкл Гарсия (бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА - прим.) сказал, что при выборах страны-хозяйки этого чемпионата мира не было коррупции.

Мы могли бы отменить чемпионат мира в Катаре. Но особых причин увозить турнир из страны у меня не было. После доклада мы подтвердили присуждение Катару чемпионата мира", – сказал Блаттер.

Также не пропустите: Блаттер раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года. | http://soccernews.ru
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