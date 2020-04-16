Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал несколько вариантов мест проведения чемпионата мира 2022 года, если турнир заберут у Катара.
"Турнир может принять Германия, но Европа не будет приоритетом, так как чемпионат мира-2018 проводился на этом континенте. Поэтому ЧМ-2022 может пройти в США вместо 2026 года. Уверен, что они способны провести турнир. Также есть вероятность проведения чемпионата мира в Японии, которая была среди претендентов на него. Хорошо, что на ближайшем турнире будет 32 команды, а не 48. Поэтому у ФИФА не будет проблем", - приводит слова Блаттера Bild.
Ранее сообщалось, что Катар может быть лишен ЧМ-2022 из-за коррупционного скандала, связанного с возможным подкупом чиновников ФИФА.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3