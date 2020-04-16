Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал несколько вариантов мест проведения чемпионата мира 2022 года, если турнир заберут у Катара.

"Турнир может принять Германия, но Европа не будет приоритетом, так как чемпионат мира-2018 проводился на этом континенте. Поэтому ЧМ-2022 может пройти в США вместо 2026 года. Уверен, что они способны провести турнир. Также есть вероятность проведения чемпионата мира в Японии, которая была среди претендентов на него. Хорошо, что на ближайшем турнире будет 32 команды, а не 48. Поэтому у ФИФА не будет проблем", - приводит слова Блаттера Bild.

Ранее сообщалось, что Катар может быть лишен ЧМ-2022 из-за коррупционного скандала, связанного с возможным подкупом чиновников ФИФА.

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