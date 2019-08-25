Блаттер рассказал о ссоре с Пересом из-за Месси и Роналду
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал, что президент "Реала" Флорентино Перес разгневался на него за то, что он предпочел форварда "Барселоны" Лионеля Месси -экс-нападающему королевского клуба Криштиану Роналду.
"Когда-то на конференции в Оксфорде, выступая перед студентами, я сказал, что Месси и Роналду оба хороши. Но Месси является мечтой любой матери, а Роналду похож на робота. Криштиану не понравились мои слова, а Перес был в ярости. Он напомним мне, что являюсь почетным членом "Реала". Флорентино сказал, что я должен немедленно уточнить свои слова.
Вскоре было вручение "Золотого мяча" и его получил Роналду", - приводит слова Блаттера Infobae.
Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы, а затем был уволен из-за коррупции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0