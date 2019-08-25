Блаттер рассказал о ссоре с Пересом из-за Месси и Роналду

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Блаттер рассказал о ссоре с Пересом из-за Месси и Роналду
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал, что президент "Реала" Флорентино Перес разгневался на него за то, что он предпочел форварда "Барселоны" Лионеля Месси -экс-нападающему королевского клуба Криштиану Роналду.

 

"Когда-то на конференции в Оксфорде, выступая перед студентами, я сказал, что Месси и Роналду оба хороши. Но Месси является мечтой любой матери, а Роналду похож на робота. Криштиану не понравились мои слова, а Перес был в ярости. Он напомним мне, что являюсь почетным членом "Реала". Флорентино сказал, что я должен немедленно уточнить свои слова.

Вскоре было вручение "Золотого мяча" и его получил Роналду", - приводит слова Блаттера Infobae.

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы, а затем был уволен из-за коррупции.

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