Блаттер: "Россия провела выдающийся Чемпионат Мира"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер оценил уровень проведения Чемпионата Мира 2018-го года.

Так, в своем твиттере швейцарский функционер написал: "Выдающийся Чемпионат Мира! Мои комплименты уровню его организации и особенно России! В концовке финала небо плакало о Хорватии и о решении VAR".

Напомним, Ивелин Попов назвал ЧМ в России лучшим из тех, что он видел. | soccernews.ru