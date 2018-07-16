Блаттер: "Россия провела выдающийся Чемпионат Мира"

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Блаттер: "Россия провела выдающийся Чемпионат Мира"Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер оценил уровень проведения Чемпионата Мира 2018-го года.

Так, в своем твиттере швейцарский функционер написал: "Выдающийся Чемпионат Мира! Мои комплименты уровню его организации и особенно России! В концовке финала небо плакало о Хорватии и о решении VAR".

Напомним, Ивелин Попов назвал ЧМ в России лучшим из тех, что он видел. | soccernews.ru

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