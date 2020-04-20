Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

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Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер представил свою версию символической сборной из лучших футболистов Европы в истории.

Вратарь: Лев Яшин (СССР);

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);

Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды);

Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

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