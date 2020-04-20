Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер представил свою версию символической сборной из лучших футболистов Европы в истории.
Вратарь: Лев Яшин (СССР);
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания);
Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия);
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды);
Тренер: Висенте дель Боске (Испания).
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|Словакия
|3
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|Россия
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|Группа C
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|3
|Северная Ирландия
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|Испания
|3
|6
|3
|Турция
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|3
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|4
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|3
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|3
|5
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|3
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|Австрия
|3
|1