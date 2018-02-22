Блаттер: "Время Африки снова пришло, Чемпионат Мира-2026 логично отдать Марокко"

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Блаттер: "Время Африки снова пришло, Чемпионат Мира-2026 логично отдать Марокко"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался против совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение Чемпионата Мира-2026 году. При этом экс-чиновник призывает отдать право на проведение турнира Марокко.

"После ЧМ-2002 в Японии и Корее ФИФА отклоняла совместные заявки, хотя такие предложения были в 2010 и 2018 годах. Думаю, что отдать турнир Марокко было бы логично. Время Африки снова пришло", - написал Блаттер в своем твиттере.

Стоит отметить, что в ЧМ-2026 впервые в истории сыграют 48 команд. Ожидается, что решение о месте проведения турнира будет принято в 2020 году.

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