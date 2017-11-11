Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах

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Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер снова стал фигурантом скандала, сообщает BBC.

По сведениям издания, на этот раз функционера обвинили в сексуальных домогательствах. Экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло утверждает, что во время церемонии вручения "Золотого мяча"-2013 Блаттер перед выходом на сцену ухватил её за ягодицы.

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