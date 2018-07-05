Блажевич: "Сборная Хорватии может добиться очень многого на этом ЧМ"

Известный хорватский тренер Мирослав Блажевич оценил перспективы своей национальной сборной на удачное выступление в стадии плей-офф Чемпионата Мира в России.

"Нынешняя сборная Хорватии обладает отличным подбором игроков и демонстрирует максимальную самоотдачу на этом Чемпионате Мира. Наши парни бьются изо всех сил, поэтому даже незабитый Модричем пенальти в ворота датчан их не смутил. Сейчас атмосфера в сборной такая, что команда может добиться очень многого на этом Чемпионате Мира", - цитируют 83-летнего специалиста Известия.

Напомним, Плетикоса поделился прогнозом на матч Россия - Хорватия. | soccernews.ru