Блажевич: "Сборная Хорватии может добиться очень многого на этом ЧМ"

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Блажевич: "Сборная Хорватии может добиться очень многого на этом ЧМ"Известный хорватский тренер Мирослав Блажевич оценил перспективы своей национальной сборной на удачное выступление в стадии плей-офф Чемпионата Мира в России.

"Нынешняя сборная Хорватии обладает отличным подбором игроков и демонстрирует максимальную самоотдачу на этом Чемпионате Мира. Наши парни бьются изо всех сил, поэтому даже незабитый Модричем пенальти в ворота датчан их не смутил. Сейчас атмосфера в сборной такая, что команда может добиться очень многого на этом Чемпионате Мира", - цитируют 83-летнего специалиста Известия.

Напомним, Плетикоса поделился прогнозом на матч Россия - Хорватия. | soccernews.ru

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