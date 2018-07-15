Bleacher Report Football представил символическую сборную ЧМ-2018
Авторитетный ресурс Bleacher Report Football представил символическую сборную Чемпионата Мира-2018.
Так, в число лучших игроков турнира в России вошли: Тибо Куртуа (Бельгия), Киран Триппьер (Англия), Андреас Гранквист (Швеция), Диего Годин (Уругвай), Люка Эрнандес (Франция), Н'Голо Канте (Франция), Поль Погба (Франция), Лука Модрич (Хорватия), Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар (Бельгия), Ромелу Лукаку (Бельгия).
Напомним, ФИФА назвала лучших игроков Чемпионата Мира. | soccernews.ru
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