Bleacher Report посвятил мультфильм чемпионству "Ливерпуля"

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Bleacher Report посвятил мультфильм чемпионству "Ливерпуля"

Первое за 30 лет чемпионство "Ливерпуля" вдохновило Bleacher Report на создание эмоционального короткометражного мультфильма.

В ролике экранизирована история болельщика "красных", который впервые пошёл на матч любимой команды ребёнком, а первого титула АПЛ дождался, когда у него уже появились свои дети.

Для "Ливерпуля" это чемпионство стало 19-м в истории клуба. Больше только у "Манчестер Юнайтед" (20).

Не пропустите: "Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

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