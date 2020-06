Bleacher Report посвятил мультфильм чемпионству "Ливерпуля"

Первое за 30 лет чемпионство "Ливерпуля" вдохновило Bleacher Report на создание эмоционального короткометражного мультфильма.

В ролике экранизирована история болельщика "красных", который впервые пошёл на матч любимой команды ребёнком, а первого титула АПЛ дождался, когда у него уже появились свои дети.

1990-2020.



Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC