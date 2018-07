Bleacher Report представил лучших игроков ЧМ-2018 на каждой из позиций: Марио Фернандес назван лучшим правым защитником

Авторитетный ресурс Bleacher Report представил лучших игроков Чемпионата Мира 2018-го года на каждой из позиций.

Так, лучшим правым защитником был назван игрок сборной России Марио Фернандес.

