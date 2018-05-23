Bleacher Report сформировал сборную из футболистов, которые пропустят ЧМ-2018

Сайт Bleacher Report составил сборную из футболистов, которые не получили вызов в свои национальные команды на ЧМ-2018.

Вратари: Ральф Ферманн (Германия), Стефан Руффье (Франция), Нето (Бразилия).

Защитники: Серхи Роберто (Испания), Нелсон Семеду (Португалия), Алекс Сандро (Бразилия), Маркос Алонсо (Испания), Эмерик Ляпорт (Франция), Давид Луиз (Бразилия), Марк Бартра (Испания), Бенедикт Хеведес (Германия).

Полузащитники: Раджа Наингголан (Бельгия), Адриан Рабьо (Франция), Хави Мартинес (Испания), Фабиньо (Бразилия), Антони Мартиаль (Франция), Кингсли Коман (Франция), Сусо (Испания), Хосе Кальехон (Испания), Анхель Корреа (Аргентина).

Нападающие: Мауро Икарди (Аргентина), Альваро Мората (Испания), Александр Ляказетт (Франция).

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