Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира

Авторитетный ресурс Bleacher Report включил сразу двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира.

Так, в команду первой стадии плей-офф ЧМ-2018 вошли защитники Марио Фернандес и Илья Кутепов. Полностью же состав сборной 1/8 финала турнира выглядит так:

Напомним, вчера последним четвертьфиналистом ЧМ-2018 стала сборная Англии. | soccernews.ru