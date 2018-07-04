Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира

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Bleacher Report включил двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата МираАвторитетный ресурс Bleacher Report включил сразу двух игроков сборной России в символическую сборную 1/8 финала Чемпионата Мира.

Так, в команду первой стадии плей-офф ЧМ-2018 вошли защитники Марио Фернандес и Илья Кутепов. Полностью же состав сборной 1/8 финала турнира выглядит так:

Напомним, вчера последним четвертьфиналистом ЧМ-2018 стала сборная Англии. | soccernews.ru

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