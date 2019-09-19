"Блэкберн" объявил о переходе экс-хавбека сборной Германии

Немецкий полузащитник Льюис Холтби стал игроком "Блэкберна", сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал с "Роверз" контракт до лета 2021 года. Ради перехода в английский клуб хавбек отклонил выгодное предложение из Китая.

29-летний Холтби ранее выступал за "Алеманию", "Шальке", "Бохум", "Майнц", "Тоттенхэм", "Фулхэм" и "Гамбург". За сборную Германии сыграл три матча. Обладатель Суперкубка Германии-2011.

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