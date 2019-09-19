"Блэкберн" объявил о переходе экс-хавбека сборной Германии

Теги блэкберн роверсльюис холтбитрансферы

"Блэкберн" объявил о переходе экс-хавбека сборной Германии

Немецкий полузащитник Льюис Холтби стал игроком "Блэкберна", сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал с "Роверз" контракт до лета 2021 года. Ради перехода в английский клуб хавбек отклонил выгодное предложение из Китая.

29-летний Холтби ранее выступал за "Алеманию", "Шальке", "Бохум", "Майнц", "Тоттенхэм", "Фулхэм" и "Гамбург". За сборную Германии сыграл три матча. Обладатель Суперкубка Германии-2011.

Не пропустите: Хиддинк уволен с поста наставника олимпийской сборной Китая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов