"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"

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"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"

Полузащитник "Челси" Кейси Палмер стал игроком "Блэкберна", сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Чемпионшипа арендовал 21-летнего футболиста до лета 2019 года без права последующего выкупа.

Отметим, что в прошлом сезоне Палмер выступал за "Дерби" на правах аренды, сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

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