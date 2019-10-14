Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"

Теги манчестер юнайтедлос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Клейтон Блэкмор посоветовал руководству клуба задуматься о возвращении Златана Ибрагимовича.

"Нам не хватает бомбардира. Только Ибрагимович может спасти команду в этом сезоне. Вероятно, это лучший нападающий, которого только можно представить в своём составе. "МЮ" избавился от стольких хороших форвардов - Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена.

Приглашение Златана не требует размышлений. Ему не нужно бегать, ведь он и без этого очень хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его", - цитирует Блэкмора The Mirror.  

Напомним, что Ибрагимович выступал за "МЮ" с лета 2016 года по весну 2018 года, выиграв за этот период три трофея.

Сейчас 38-летний швед защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с клубом истекает в декабре.

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