Блэкмор: "Только Ибрагимович может спасти "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Клейтон Блэкмор посоветовал руководству клуба задуматься о возвращении Златана Ибрагимовича.
"Нам не хватает бомбардира. Только Ибрагимович может спасти команду в этом сезоне. Вероятно, это лучший нападающий, которого только можно представить в своём составе. "МЮ" избавился от стольких хороших форвардов - Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена.
Приглашение Златана не требует размышлений. Ему не нужно бегать, ведь он и без этого очень хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его", - цитирует Блэкмора The Mirror.
Напомним, что Ибрагимович выступал за "МЮ" с лета 2016 года по весну 2018 года, выиграв за этот период три трофея.
Сейчас 38-летний швед защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси". Его контракт с клубом истекает в декабре.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3