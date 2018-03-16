Блестящий ЦСКА, "кресты" Кокорина и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит итоги 1/8 финала Лиги Европы.

ЦСКА реваншировался и прошел дальше

Российские болельщики футбола и персонально фанаты московского ЦСКА, которые в столь позднее время досмотрели ответный матч их любимой команды против "Лиона" пришлось откупоривать шампанское, несмотря на то, что завтра многим из них рано утром на работу, в школу/университет. Армейцы реваншировались за поражение недельной давности и выставили за дверь хозяев предстоящего финала Лиги Европы.

Домашний проигрыш, вынуждал ЦСКА идти вперед и атаковать чаще, чем они это делают обычно, поэтому с первых же минут зрители имели счастье наблюдать событийный и интересный футбол. Большое счастье, что еще до перерыва подопечным Виктора Гончаренко удалось забить: блестящее индивидуальное мастерство продемонстрировал Александр Головин. С началом второго тайма команды продолжили в том же духе и их уже невозможно было остановить. На 58-й минуте склонил весы в пользу "львов" Корне, который сравнял счет, но радоваться французам пришлось недолго. Спустя две минуты "кони" вышли вперед усилиями Мусы, а уже в середине второго тайма серьезную заявку на выход сделал Вернблум.

Ребята Бруно Женезио не расклеились и очень скоро сократив отставание до минимального, обеспечили волнительную концовку обеим командам. В итоге, ЦСКА удержали преимущество не без помощи сверхнадежного в тот вечер Игоря Акинфеева.

Таким образом, армейцы являются единственным российским клубом, который пробился в 1/4 финала Лиги Европы.

Потеря Кокорина и вылет "Зенита"

Перед началом ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы питерский "Зенит" из всех трех российских команд имел больше всего шансов на выход в следующую стадию. Подопечным Роберто Манчини удалось забить на выезде "Лейпцигу" и проиграть с разницей всего в один гол.

В ответном поединке неприятности для "сине-бело-голубых" начались уже на восьмой минуте травмировался Александр Кокорин и вынужденно покинул поле. К сожалению, подтвердилась худшая из версий – разрыв крестообразных связок колена. В связи с этим сборная России может лишиться основного нападающего на ближайший Чемпионат Мира. Еще сложнее питерцам стало на экваторе первого тайма, когда немцы открыли счет, но еще до перерыва хозяева восстановили паритет.

Вторая половина встречи осталась полностью за "Зенитом", тем не менее цифры на табло остались прежними. 3:2 - по сумме двух встреч и "РБ Лейпциг" идет дальше.

Повторный разгром "Локомотива"

В противостоянии "Атлетико" и "Локомотива" все ясно стало уже после первого матча в Мадриде. "Матрасники" забили три безответных мяча на "Ванда Метрополитано" и приехали в Москву получать удовольствие от футбола. Естественно, Диего Симеоне выпустил полурезервный состав, но и этого было достаточно для того, чтобы разгромить "железнодорожников" во второй раз. Ребята Юрия Семина неплохо держались на протяжении первого тайма, но во втором посыпались и получили полную торбу пропущенных голов.

"Лацио" поставил на место "Динамо"

По завершении ответного матча между киевским "Динамо" и "Лацио" можно с уверенностью сказать, что в римском поединке хозяева недооценили украинский клуб. Будучи очевидно более классной командой, "орлята" на "Стадио Олимпико" расписали результативную ничью.

С первых же минут киевской схватки подопечные Симоне Индзаги побежали вперед и просто зажали "бело-синих" на их половине поля. Уже в первом тайме римляне должны были снимать все вопросы, но Иммобиле в этот раз занимался транжирством. "Динамо" не могло не помочь сопернику и благодаря грубой ошибке Бойко на выходе, Лукас Лейва вывел "Лацио" вперед. Во втором тайме итальянцы играли грамотно и по счету, практически ничего не давая создать хозяевам в атаке. А в концовке встречи "бьянкочелести" усилиями Стефана де Врея поставили окончательную точку и таким образом спустили с небес на землю 50 с малым тысяч болельщиков, пришедших на “Олимпийский” поболеть за свою команду.

Уэлбэк окончательно надломил “Милан”

Казалось, после проигрыша 2:0 на "Сан-Сиро" "Милану" уже нечего ловить в Лондоне против "Арсенала". Но вера в положительный результат все-таки имела место быть, и она обрела конкретные черты после классного гола Хакана Чалханоглу на 35-й минуте. Надежда сердце болельщиков "россонери" согревала недолго: спустя всего четыре минут Данни Уэльэк наглейшим образом нарисовал пенальти и арбитр вместо того, чтобы предъявить англичанину "горчичник" повелся на это. Сам же пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый.

Во втором тайме миланцы откровенно потухли и пропустили еще два нелепых гола, которые уже ничего не решали - "Арсенал" в 1/4 финал Лиги Европы.

"Зальцбург" пишет историю

После того, как дортмундская "Боруссия" проиграла у себя дома "Зальцбургу" никто уже и не тешил себя иллюзиями относительно выхода "шмелей" в следующую стадию Лиги Европы. Так оно и получилось, прагматичные "быки" не позволили ничего сделать именитому немецкому клубу и отстояли на ноль. Выход в четвертьфинал стал беспрецедентным случаем для австрийского футбола, потому как их представитель впервые в истории добрался до столь поздней стадии второго по значимости евротурнира.

"Спортинг" выгрызает путевку в четвертьфинал

"Виктория Пльзень" была очень близка к настоящей сенсации. После проигрыша в два мяча лиссабонскому "Спортингу", чехи собрали всю волю в кулак и забив два мяча дома, перевели игру в овертайм, но вот, чтобы достоять до футбольной лотереи менее опытному коллективу не хватило концентрации. Уже на второй компенсированной минуте первого экстра-тайма итоговую путевку португальскому клубу принес стандарт: подачу с углового замкнул полузащитник "львов" Родриго Батталья.

"Марсель" без проблем проходит "Атлетик"

Изначально пара "Марсель" - "Атлетик" большинством специалистов воспринималась, каr примерно равная. Но как оказалось французам едва ли пришлось напрягаться, чтобы выйти в четвертьфинальную стадию Лиги Европы. Победив в домашнем матче со счетом 3:1, провансальцы отправились в Страну Басков уверенными в своих силах и повторили успех. На голы Пайе и Окампоса "красно-белые" ответили лишь голом престижа Иньяки Уильямса.

Богдан Архипенко

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