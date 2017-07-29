Блестящий гол Дани Алвеса со штрафного в матче за Суперкубок Франции

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Блестящий гол Дани Алвеса со штрафного в матче за Суперкубок Франции

Защитник ПСЖ Дани Алвес забил блестящий гол в ворота "Монако" в матче за Суперкубок Франции.

34-летний бразилец в начале второго тайма потрясающе исполнил штрафной удар, поразив "девятку" соперника. Смотрите, как это было:

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