Блестящий гол Дани Алвеса со штрафного в матче за Суперкубок Франции

Защитник ПСЖ Дани Алвес забил блестящий гол в ворота "Монако" в матче за Суперкубок Франции.

34-летний бразилец в начале второго тайма потрясающе исполнил штрафной удар, поразив "девятку" соперника. Смотрите, как это было:

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