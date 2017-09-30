Блестящий гол Де Брюйне принес "Манчестер Сити" выездную победу над "Челси"

Субботняя программа седьмого тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным поединком, пожалуй, не только игрового уик-энда, но и всего стартового отрезка чемпионата. Третья команда лондонский "Челси" на своем поле принимал текущего лидера "Манчестер Сити". Важно, что оба коллектива пребывали на ходу, что отображается не только на играх внутреннего первенства, но и на международной арене. Что "аристократы", что "горожане" пока достойно представляют Англию в Лиге чемпионов. На неделе "синие" увезли победу из Мадрида, обыграв на новом домашнем стадионе "Атлетико", а "голубые" в экономном режиме справились с донецким "Шахтером".

Понимая всю важность поединка, Антонио Конте решил перестраховаться и максимально насытил центральную линию. Итальянский специалист применил точечную ротацию, как вынужденную, так и нет. Место дисквалифицированного Давида Луиза в обороне прогнозируемо досталось молодому Кристиансену. На правый фланг был смещен Аспиликуэта, а Виктору Мозесу был предоставлен отдых. Пеп Гвардиола, исходя из того, что было в наличии, поставил в старт всех самых лучших. Было понятно, что не смогут сыграть Бенжамен Менди и Серхио Агуэро, поэтому испанский наставник одновременно с первых минут выпустил и Стерлинга, и Сане. А роль левого "крайка" на этот раз досталась Фабину Делфу.

Ожидаемо спокойно начался поединок. Команды в легкой форме разыгрывали свою футбольную шахматную партию, а разбавить сражение интеллектов решил Тибо Куртуа на 12-й минуте. Бельгийский кипер долго решал, что делать с мячом и, выбивая, попал в Жезуса, и очень повезло, что мяч от ноги бразильца отлетел не в створ ворот, а мимо. В общем-то, команды обменивались позиционными атаками, которые нередко завершались ударами, но все время спасали вратари. На 35-й минуте Альваро Мората дернул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить поединок, а Конте не решился выпустить Батшуайи, сделав ставку на Виллиана.

В первые 45 минут гости из Манчестера действовали немного посмелее, а уже в концовке едва не забили гол в раздевалку: выстрел Фернандиньо в упор сумел парировать Куртуа. С началом второй половины встречи "горожане" все больше наращивали темп и откровенно смотрелись лучше, чем хозяева. А на 67-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы справедливо вышли вперед благодаря исполнительскому мастерству Кевина Де Брюйне. Бельгийский полузащитник, переигравшись с Жезусом, немного протащил мяч и с метров 20 выстрелил точно в дальний угол.

Пропустив гол, Конте тут же попытался изменить ход игры, выпустив Педро и Батшуайи, но замены изменить вектор поединка не смогли. Таким образом, благодаря единственному голу Де Брюйне "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы частично взял реванш у "Челси" за проигрыши прошлого сезона.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:1

Голы: Де Брюйне, 67 – 0:1

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристиансен, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Бакайоко (Батшуайи, 73), Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро, 72), Мората (Виллиан, 35)

"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне (Данило, 90+3), Давид Силва (Бернарду Силва, 76), Сане (Гюндоган, 84), Стерлинг, Жезус

Богдан Архипенко

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