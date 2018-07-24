Блестящий гол с 70 метров из чемпионата Швейцарии
Полузащитник "Лугано" Драган Михайлович отметился голом с 70 метров в матче чемпионата Швейцарии против "Сьона" (2:1).
Футболист пробил практически от своей штрафной, заметив, что вратарь соперника далеко вышел из ворот. В итоге, мяч перескочил через голкипера и влетел в сетку.
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