Блестящий гол с 70 метров из чемпионата Швейцарии

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Блестящий гол с 70 метров из чемпионата Швейцарии
Полузащитник "Лугано" Драган Михайлович отметился голом с 70 метров в матче чемпионата Швейцарии против "Сьона" (2:1).

Футболист пробил практически от своей штрафной, заметив, что вратарь соперника далеко вышел из ворот. В итоге, мяч перескочил через голкипера и влетел в сетку.

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