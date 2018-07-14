Блестящий шанс сборной Англии сравнять счёт в матче с Бельгией

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Блестящий шанс сборной Англии сравнять счёт в матче с Бельгией

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер имел блестящую возможность сравнять счёт в матче за третье место на ЧМ-2018 против Бельгии.

Хавбек "шпор" вышел один на один с Тибо Куртуа и обыграл вратаря, однако "красных дьяволов" спас защитник Тоби Алдервейрелд.

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