Блестящий старт: "Марсель" в первом туре чемпионата Франции разгромил "Тулузу"
Стартовал новый сезон французской Лиги 1. В первом матче турнира "Марсель" на своём поле разгромил "Тулузу" со счётом 4:0.
"Марсель" – "Тулуза" - 4:0
Голы: Пайе, 45 (пенальти) - 1:0, Пайе, 62 - 2:0, Жермен, 89 - 3:0, Товен, 90 - 4:0.
"Марсель": Пеле, Камара, Сакаи, Амави, Лопес (Сертич, 77), Луис Густаво, Сансон, Пайе (Товен, 83), Окампос, Жермен, Н`Жи (Сарр, 56).
"Тулуза": Рене, Мубандже, Мишлен, Жюльен, Амьян, Доссеви (Жан, 65), Сангаре, Босток, Ману Гарсия (Саного, 65), Градель, Лейя-Исека.
Не пропустите: Безальтернативный ПСЖ, дебют Головина и десятая молодость Буффона - превью французской Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера прокомментировал победу над "Анжи"
-
Адиев: "Анжи" был приговорён в игре со "Спартаком"
-
Месси близок к историческому рекорду
-
"Аякс" – "Хераклес" - 1:1 (обзор)
-
"Хартс" – "Селтик" - 1:0 (обзор)
-
"Фенербахче" нацелился на защитника "Боруссии"
-
Гончаренко провёл 100-й матч в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" – "Эвертон" - 2:2 (обзор)
-
"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1 (обзор)
-
"Селтик" сенсационно проигрывает "Хартсу"
-
Дубль Ришарлисона не помог "Эвертону" обыграть "Вулверхэмптон"
-
"Шахтёр" громит "Ворсклу"
-
"Аякс" потерял очки в матче с "Хераклес", "Венло" одолел "Виллем II"
-
"Спартак" повторил достижение 16-летней давности
-
"Спартак" – "Анжи" - 1:0 (обзор)
-
"Дженоа" подписала игрока "Ювентуса"
-
"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы
-
2
"Спартак" дожал обескровленный "Анжи"
-
"Борнмут" – "Кардифф" - 2:0, "Фулхэм" – "Кристал Пэлас" - 0:2, "Уотфорд" – "Брайтон" - 2:0 (обзоры)
-
Ибрагимович назвал лучший гол в своей карьере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26