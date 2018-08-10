Блестящий старт: "Марсель" в первом туре чемпионата Франции разгромил "Тулузу"

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Блестящий старт: "Марсель" в первом туре чемпионата Франции разгромил "Тулузу"

Стартовал новый сезон французской Лиги 1. В первом матче турнира "Марсель" на своём поле разгромил "Тулузу" со счётом 4:0.

"Марсель" – "Тулуза" - 4:0

Голы: Пайе, 45 (пенальти) - 1:0, Пайе, 62 - 2:0, Жермен, 89 - 3:0, Товен, 90 - 4:0.

"Марсель": Пеле, Камара, Сакаи, Амави, Лопес (Сертич, 77), Луис Густаво, Сансон, Пайе (Товен, 83), Окампос, Жермен, Н`Жи (Сарр, 56).

"Тулуза": Рене, Мубандже, Мишлен, Жюльен, Амьян, Доссеви (Жан, 65), Сангаре, Босток, Ману Гарсия (Саного, 65), Градель, Лейя-Исека.

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