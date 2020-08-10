Блез Матюиди может перейти в клуб Бекхэма
"Интер Майами" проявляет интерес к французскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Блезу Матюиди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, американский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Трансфер вполне может состояться, так как на игрока не рассчитывает новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло.
Стоит отметить, что одним из совладельцев "Интер Майами" является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
В минувшем сезоне 33-летний Матюиди провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17