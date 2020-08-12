Блез Матюиди покинул "Ювентус"
"Ювентус" расстался с французским полузащитником Блезом Матюиди, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
"Блез навсегда останется в наших сердцах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, Блез!" — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее сообщалось, что хавбек, скорее всего, перейдет в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
33-летний Матюиди выступал за "Ювентус" с 2017 года. За туринский клуб он провел 133 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Труа", "Сент-Этьен" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 84 матча и забил девять голов. Четырехкратный чемпион Франции, трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии, чемпион мира.
Не пропустите: Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
главное
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
-
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5
-
РФС вынес вердикт по спорным моментам в матче "Спартак" - "Сочи"
Лента новостей
-
Бывший вратарь "Локомотива" назвал геноцидом происходящее в Беларуси
-
Максименко оценил переход Кокорина в "Спартак"
-
Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом
-
1
Блез Матюиди покинул "Ювентус"
-
"Урал" готов подписать Дениса Глушакова
-
В "Атлетике" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
-
Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма
-
1
Криштиану Роналду выложил новую фотографию с отдыха со своей девушкой
-
15-летний Пиняев забил первый гол в профессиональном футболе
-
Марио Балотелли исполнилось 30 лет
-
1
Российский форвард вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения
-
1
Один из лидеров "Баварии" может пропустить матч с "Барселоной"
-
В "Спартаке" прокомментировали вердикт РФС по судейству в матче с "Сочи"
-
"Шахтер" опередил "Челси" и поднялся на 14-е место в рейтинге клубов УЕФА
-
"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды
-
Экс-игрок "Ювентуса" и "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры
-
"Барселона" огласила заявку на матч с "Баварией"
-
"Спартак" объявил об уходе главного врача команды
-
1
Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом"
-
2
Роналдиньо неоднократно устраивал вечеринки с моделями во время домашнего ареста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17