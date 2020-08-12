Блез Матюиди покинул "Ювентус"

"Ювентус" расстался с французским полузащитником Блезом Матюиди, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

"Блез навсегда останется в наших сердцах. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, Блез!" — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что хавбек, скорее всего, перейдет в "Интер Майами", одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

33-летний Матюиди выступал за "Ювентус" с 2017 года. За туринский клуб он провел 133 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Труа", "Сент-Этьен" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 84 матча и забил девять голов. Четырехкратный чемпион Франции, трехкратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Италии, чемпион мира.

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