Блицкриг от "горожан": "Манчестер Сити" быстро справился с "Эвертоном"

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Блицкриг от "горожан": "Манчестер Сити" быстро справился с "Эвертоном"Субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги завершалась самым интересным поединком игрового дня, в рамках которого "Эвертон" в родных стенах принимал "Манчестер Сити". "Горожане" приехали поквитаться с "ирисками" за тот позорный проигрыш, которые те нанесли им в прошлом сезоне, разбив со счетом 4:0. Более того, мерсисайдцы – один из трех клубов в нынешней кампании, которые смогли отобрать очки у манкунианцев и единственные, кто осмелился это сделать на их же стадионе.

Несмотря на то, что у подопечных Пепа Гвардиолы давным-давно все схвачено по части чемпионского титула, испанский специалист даже в преддверии большого матча в Лиге Чемпионов против "Ливерпуля" не рискнул ротировать состав и выпустил на поле всех сильнейших с первых минут. Единственное, чем удивил испанский специалист, так это тем, что отказался от услуг левого защитника в угоду схеме с тремя центральными, а бровку закрепил за атакующим Лероем Сане. Сэм Эллардайс рискнул, решив выпустить максимально атакующий стартовый состав. В число одиннадцати англичанин запихнул таких футболистов, как Руни, Уолкотт, Боласи, Калверт-Льюин и Тосун.

Риск опытного Биг Сэма в отношении выбора состава не оправдал себя, потому как с самого начала "Манчестер Сити" принялся разрывать слабую оборону "Эвертона". Уже на четвертой минуте поединка хозяева повели в счете: Давид Силва ассистировал Сане, который влет с разворота расстрелял ближний угол ворот Пикфорда. Не прошло и десяти минут, как "горожане" удвоили преимущество в счете усилиями Де Брюйне и Жезуса: первый классно подал, а второй замкнул – 0:2.

После такого начала, растерялись мерсисайдцы и откровенно начали сыпаться. Манкунианцы владели инициативой, а в концовке первого тайма довели счет до разгромного: Стерлинг замкнул передачу от все того Давида Силвы.

На вторую половину встречи гости вышли играть спустя рукава, в то время как "ириски" после серьезного разговора в перерыве заметно активизировались, но опытных манкунианцев тяжело было напугать этим. Всплеск мерсисайдцев продлился недолго и как только все вернулось на круги своя, на 62-й минуте Янник Боласи сократил отставание в счете. Конголезец решился на удар из-за пределов штрафной площади и попал точно в угол: мяч рикошетом от двух штанг залетел в сетку ворот Эдерсона. Казалось, этот забитый мяч может стать поворотным моментом для "Эвертона", но в итоге получился лишь голом престижа.

Таким образом, "Манчестер Сити" очень легко и быстро разобрался с "Эвертоном", взяв убедительный реванш за предыдущие фиаско на "Гудисоне".

"Эвертон" –  "Манчестер Сити" – 1:3

Голы: Сане, 4 – 0:1, Жезус, 12 – 0:2, Стерлинг, 37 – 0:3, Боласи, 62 – 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Ягелка, Бэйнс, Шнайдерлин, Руни (Дэвис, 57), Уолкотт, Калверт-Льюин (Бенинджим, 75), Боласи, Тосун (Ньясс, 79)

"Ман Сити": Эдерсон, Отаменди, Компани, Ляпорт (Данило, 87), Уокер, Де Брюйне (Гюндоган, 77), Фернандиньо, Давид Силва, Сане, Стерлинг (Бернарду Силва, 64), Жезус

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Манчестер Юнайтед" - "Суонси" | http://soccernews.ru

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