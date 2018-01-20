Блицкриг от "пушкарей": "Арсенал" быстро расправился с "Кристал Пэлас"

Субботняя программа 24-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась целым рядом матчей, среди которых имело место быть лондонское дерби, в рамках которого "Арсенал" на родном стадионе принимал "Кристал Пэлас". Не прошло и месяца, как команды выясняли отношения на "Селхерст Парк" и тогда "канониры" взяли верх над "орлами" во многом благодаря быстрому дублю Алексиса Санчеса в середине второго тайма. Но к текущей встречи ситуация изменилась и теперь на чилийского форварда Арсен Венгер уже не может рассчитывать, потому как тот собрался в "Манчестер Юнайтед" и, без сомнений, уже совсем скоро ряды "красных дьяволов" пополняться еще одним футболистом экстра-класса.

"Арсенал" находится в кризисе. Многие эксперты считают, что "пушкарям" и в текущем сезоне не удастся залезть в первую четверку, потому как отставание от "Ливерпуля", который замыкает топ-4 перед 24-м туром составляло целых восемь пунктов. "Кристал Пэлас", напротив, в последнее время показывает себя с наилучшей стороны, как с точки зрения качества игры, так и результата. Но свои проблемы у команды также есть, и они касаются, прежде всего, линии защиты – много оборонцев "стекольщиков" просто не вылезают из лазарета.

Несмотря на все опасения болельщиков "канониров", их команда на первых же минутах поединка фактически обеспечила себе три очка. Заряженный и крайне мотивированный "Арсенал" понесся вперед и повел в счете уже на шестой минуте: защитники "Пэлас" упустили в своей штрафной площади маленького Монреаля, который с убойного расстояния расстрелял гостевые владения. Спустя несколько мгновений автором второго стал Алекс Ивоби, вовремя выбросив ногу после великолепного паса маэстро Месута Озила. После такого старта подопечные Роя Ходжсона просто посыпались, потому как на 13-й минуте двоечку на табло "Эмирейтс" сменила тройка, а свое имя в протокол вписал Лоран Косиельни, буквально с метра затолкав снаряд в сетку ворот Хеннесси.

На экваторе первого тайма главному арбитра уже вполне себе можно было давать финальный свисток. Усилиями все того же Озила и Ляказетта был организован и четвертый гол: немец отдал, а француз завершил. В концовке первой 45-ти минутки "Арсенал" позволил себе подсесть, а у "орлов" даже появился шанс сократить отставание в счете, но классный выстрел Уилфрида Заха парировал Петр Чех.

Во второй половине встречи скорость игры заметно упала. "Арсенал" перешел на эконом-режим, тем самым, позволяя гораздо наглее и острее действовать "стекольщикам" в атаке. И все же подопечные Ходжсона сподобились на гол престижа. На 78-й минуте лучший бомбардир команды Лука Миливоевич забил красивый гол. Не давая опуститься мячу на газон, серб первым касанием обработал его, а вторым пробил точно в дальний угол. На большее гостей не хватило – 4:1.

"Арсенал – "Кристал Пэлас" – 4:1

Голы: Монреаль, 6 – 1:0, Ивоби, 10 – 2:0, Косиельни, 13 – 3:0, Ляказетт, 22 – 4:0, Миливоевич, 78 – 4:1

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Эльнени, Джака, Озил (Нелсон, 72), Уилшер, Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Келли, Томкинс, ван Аанхольт, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевальд, 90), Заха, Б. Сако, Бентеке

Богдан Архипенко

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