Блицкриг от "сливочных": "Реал" уничтожил "Севилью" на "Сантьяго Бернабеу"

Субботняя программа 15-го тура испанской Ла Лиги продолжалась центральным событием, в рамках которого встречались две именитые команды с одинаковым количеством набранных очков – мадридский "Реал" на родном "Сантьяго Бернабеу" принимал "Севилью". Действительно, оба коллектива перед матчем в своей копилке имели по 28 очков, а "сливочные" располагались на ступеньку выше в турнирной таблице только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. К очному противостоянию, что мадридцы, что андалузцы просто обязаны были подойти мотивированными, так как текущие четвертая и пятая позиции вряд ли удовлетворяют руководство и болельщиков клубов.

Еще за неделю до игры было известны об огромных кадровых проблемах "галактикос". Сразу три ключевых футболиста действующего чемпиона вынуждены были пропускать из-за дисквалификации - Серхио Рамос, Дани Карвахаль и Каземиро. Кроме того, несколько дней назад в матче Лиги Чемпионов обидную травму получил Рафаэль Варан. Зинедин Зидан с учетом всех потерь выставил достаточно прогнозируемый стартовый состав и более, чем атакующий. "Севилью" же немного непривычно было видеть без Виссама Бен-Йеддера, которого Эдуардо Бериццо вдруг оставил на скамейке запасных, предоставив шанс Луису Мурьелю.

Матч начался с быстрого гола "Реала". Уже на третьей минуте Муриэль пошел к своим воротам на стандарт и сделал только хуже: колумбиец сыграл крайне неуклюже, подарив мяч Начо, который без проблем расстрелял Серхио Рико. Как не парадоксально, но быстрый мяч только закрыл игру, обе команды понемногу заставляли зевать зрителей, заполнивших 80-тысячную арену. Правда, в середине первого тайма Мадрид снова стал ликовать. Фантастическую разрезную передачу Асенсио выдал на Роналду, который, выбежав на свидание с голкипером легко удвоил преимущество в счете.

Как выяснилось, после второго пропущенного андалузцы окончательно посыпались. До перерыва "нервионцы" пропустили еще три. Сначала точным выстрелом с пенальти дубль оформил Роналду, затем хозяева поля в течение четырех минут соорудили две результативные контратаки, в которых точку поставили Кроос и Хакими. С началом второй половины встречи хозяева бросили играть и стали просто экономить силы, понимая, что три очка у них уже в кармане. В общем-то, "Севилья" также смирилась с поражением, не шибко стремясь бежать вперед.

Больше всего желал и свое имя записать на табло Карим Бензема, но на этот раз французу не свезло. Таким образом, "Реалу" понадобилось всего первых 45 минут для того, чтобы уничтожить "Севилью" и, как минимум, до завтра подняться на третью строчку в турнирной таблице.

"Реал" Мадрид – "Севилья" – 5:0

Голы: Начо, 3 – 1:0, Роналду, 23 – 2:0, Роналду, 31 (с пенальти) – 3:0, Кроос, 38 – 4:0, Хакими, 42 – 5:0

"Реал": Навас, Хакими, Вальехо, Начо, Марсело, Кроос (Льоренте, 63), Модрич (Себальос, 71), Асенсио, Л. Васкес, Роналду (Иско, 76), Бензема

"Севилья": Рико, Меркадо, Ленгле, Кьяер, Кароле, Банега (Крон-Дели, 81), Писарро, Ф. Васкес (Гайс, 71), Навас, Мурьель, Нолито (Сарабия, 57)

Богдан Архипенко

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