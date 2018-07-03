Блинд хочет вернуться в родной клуб

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Блинд хочет вернуться в родной клуб

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает The Telegraph, голландец хочет перейти в "Аякс", где он начинал профессиональную карьеру футболиста.

Отмечается, что Блинд ради возвращения в "Аякс" готов пойти на понижение заработной платы, которая в "МЮ" составляет 135 тысяч евро в неделю.

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