Блинд хочет вернуться в родной клуб

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд намерен сменить клубную прописку.

Как сообщает The Telegraph, голландец хочет перейти в "Аякс", где он начинал профессиональную карьеру футболиста.

Отмечается, что Блинд ради возвращения в "Аякс" готов пойти на понижение заработной платы, которая в "МЮ" составляет 135 тысяч евро в неделю.

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