Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит

Теги дейли блиндаякс

Блинд поблагодарил фанатов за поддержку после того, как ему диагностировали миокардит

Защитник "Аякса" Дейли Блинд в своем твиттере поблагодарил фанатов за поддержку после того, как выяснилось, что у него проблемы с сердцем.

"Хотел бы сказать всем спасибо за сообщения, которые вы мне прислали. Я ценю вашу поддержку, вы мне очень помогаете. Я нахожусь под наблюдением специалистов. На данный момент я себя хорошо чувствую. Постараюсь вернуться как можно скорее. Еще раз спасибо!", - сказал Блинд.

29-летний футболист впервые почувствовал дискомфорт в груди после матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Валенсией".

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