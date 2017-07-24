Блинд: "Предсезонная подготовка проходит крайне полезно"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинд прокомментировал игру против "Реала" в рамках Международного кубка чемпионов.

"Игра получилась хорошей, да и вообще вся предсезонная подготовка проходит крайне полезно. Мы много тренировались, провели несколько отличных матчей, которые помогут нам подготовиться к сезону.

Впереди нас ждёт игра против "Барселоны", это тоже большой матч. Мы хотим добиться необходимого результата и войти в сезон как можно удачнее" - приводит слова Блинда официальный сайт клуба.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых ударов победу одержали "красные дьяволы".

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