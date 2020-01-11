Блинд собирается вернуться на поле, несмотря на проблемы с сердцем

Защитник "Аякса" Дейли Блинд не намерен завершать карьеру из-за обнаруженных у него проблем со здоровьем.

Напомним, что в декабре у 29-летнего центрбека диагностировали воспаление сердечной мышцы.

"Я в любом случае собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время. Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле", - цитирует голландца Sportnieuws.

Дейли Блинд - воспитанник "Аякса". Он почти всю карьеру провёл в амстердамском клубе за исключением аренды в "Гронингене" и четырёх лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".

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