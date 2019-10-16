Ближайшее Эль Класико могут перенести на "Сантьяго Бернабеу"

Из-за протестов в Каталонии матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" могут перенести в Мадрид.

По информации AS, руководство Ла Лиги предложило обоим клубам поменяться кругами.

Если "Реал" и "Барса" дадут согласие на изменения в календаре, то 26 октября матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", а 1 марта - на "Камп Ноу".

Напомним, что "сливочные" лидируют в чемпионате по итогам восьми туров, но "сине-гранатовые" отстают от них всего на 2 очка.

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