Ближайшее Эль Класико могут перенести на "Сантьяго Бернабеу"
Из-за протестов в Каталонии матч 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом" могут перенести в Мадрид.
По информации AS, руководство Ла Лиги предложило обоим клубам поменяться кругами.
Если "Реал" и "Барса" дадут согласие на изменения в календаре, то 26 октября матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", а 1 марта - на "Камп Ноу".
Напомним, что "сливочные" лидируют в чемпионате по итогам восьми туров, но "сине-гранатовые" отстают от них всего на 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2