Ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" планирует оформить два громких трансфера

Теги коутиньобарселоналиверпульантуан гризманнатлетико мадрид

Ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" планирует оформить два громких трансфераКаталонская "Барселона" планирует подписать двух звездных игроков, общей стоимостью более 200 миллионов евро.

Так, по информации AS, в ближайшее зимнее трансферное окно "сине-гранатовые" рассчитывают приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, а уже следующим летом испанский гранд намерен заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, в "Барселоне" опасаются, что ПСЖ может перехватить Коутиньо и Гризманна. | soccernews.ru

комментарии
Скаузер

Смешные) за 200 им не продали, за 120 продадут, ага)))можно подумать, у него последний год контракта...вот веть тупое руководство у Барсы, ты их в дверь-они в окно...мазохисты по-ходу, любят унижаться...сочувствую поклонникам великого клуба

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Пьянь

200 миллионов Барселона за Коутиньо не предлагала. Было 80+40.

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