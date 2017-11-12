Ближайшей зимой и следующим летом "Барселона" планирует оформить два громких трансфера

Каталонская "Барселона" планирует подписать двух звездных игроков, общей стоимостью более 200 миллионов евро.

Так, по информации AS, в ближайшее зимнее трансферное окно "сине-гранатовые" рассчитывают приобрести полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, а уже следующим летом испанский гранд намерен заполучить форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, в "Барселоне" опасаются, что ПСЖ может перехватить Коутиньо и Гризманна. | soccernews.ru