Ближайший домашний матч "Барселоны" отнесён к категории повышенного риска

"Барселоне" разрешили провести матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Славии" на "Камп Ноу".

По информации AS, правительственная Комиссия против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости не стала добиваться переноса игры, однако встречу отнесли к категории повышенного риска.

Матч "Барселона" - "Славия" состоится 5 ноября в 20:55 по московскому времени.

В Каталонии уже несколько недель не утихают акции протеста из-за тюремных сроков политикам, выступавшим за независимость региона.

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