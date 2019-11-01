Ближайший домашний матч "Барселоны" отнесён к категории повышенного риска
"Барселоне" разрешили провести матч четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Славии" на "Камп Ноу".
По информации AS, правительственная Комиссия против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости не стала добиваться переноса игры, однако встречу отнесли к категории повышенного риска.
Матч "Барселона" - "Славия" состоится 5 ноября в 20:55 по московскому времени.
В Каталонии уже несколько недель не утихают акции протеста из-за тюремных сроков политикам, выступавшим за независимость региона.
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