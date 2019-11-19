Ближайший резерв испанцев разбил румынов! "Фурия роха" готова к борьбе за победу на Евро?

Матч не имел никакого турнирного значения – Испания давно забронировала себе первое место, а Румыния после домашнего фиаско в матче против Швеции потеряла шансы на вторую позицию. Соответственно, и болельщиков на стадион "Ванда Метрополитано" в Мадриде пришло немного, хотя из-за громкого интершума и грамотной трансляции об этом было бы трудно не узнать. "Фурия Роха" начала поединок так, будто именно сегодня решается судьба выхода на Евро-2020, а Кэпа уже пропустил три гола. Первый удар произошел уже на 3-й минуте, когда Сауль пробил метров с 22-х мимо левого угла, а уже на 5-й хозяева забили гол в результате подачи Мораты и замыкания в исполнении Гайя – впрочем, арбитр отменил взятие ворот из-за фола со стороны Хосе. Уже через минуту последний отблагодарил Альваро прекрасной передачей на левый угол штрафной, которую нападающий "Атлетико" подправил под ближнюю штангу – Татарушану спас Румынию. Испанцы не останавливались! Через две минуты после момента Мораты по воротам с линии штрафной выстрелил Касорла – перекладина спасла гостей! Наконец, на 8-й минуте фарт румын завершился: Гайя эффектно убрал защитника на левом фланге и выполнил подачу в штрафную на Морено, тот не смог замкнуть, но мяч вынесли прямо на Карвахаля – Данни мощно пробил в касание, Татарушану парировал перед собой, а Руис тут же добил. 1:0!

Лишь после этого подопечные Роберта Морено позволили себе перевести дух, за что едва не были наказаны. На 12-й минуте Пушкаш воспользовался грубой ошибкой Рамоса и пробил из пределов штрафной – Кэпа парировал сначала его выстрел, а затем взял замыкания подачи с углового в исполнении Станчу. Испания огрызнулась хорошей атакой с фланговой передачей Карвахаля и ударом Морено, который заблокировал Рус. Середина первого тайма прошла довольно ровно, хотя инициатива оставалась за хозяевами. Наиболее интересным эпизодом со стороны "фурии рохи" в этот период стало врывание Касорлы в штрафную и падение в борьбе с защитником, однако в "ребят из Карпат" был момент получше: на 27-й минуте Коман принял мяч в штрафной и был сбит Карвахалем – арбитр промолчал, хотя повторы явно говорили о нарушении правил. Казалось, что сборная Румынии выровняла ход встречи, однако перманентное владение инициативой со стороны испанцев не могло не вылиться во второй гол. Он прилетел на 33-й минуте после подачи Касорлы с углового, которую Морено замкнул ударом головой метров с 12-ти под дальнюю штангу – 2:0. Нельзя сказать, что после этого гости расклеились, но "Фурия Роха" и в дальнейшем атаковала, атаковала и атаковала. В конце концов, хозяева устроили разгром еще до перерыва. На 43-й минуте наступление веером с правого на левый фланг завершилось передачей Мораты на край штрафной и прострелом Гайя на линию вратарской, откуда Морено вторым касанием оформил дубль – 3:0! Ну а перед самым свистком на перерыв Жерар ворвался на правый край, прострелил под удар Морате, но Рус в попытке прервать пас срезал мяч в собственные ворота – 4:0.

На старте второго тайма сборная Испании продолжила давление на соперника. В первую очередь, хозяева надеялись на фланговую игру и подачи, с перехватом которых у румын были проблемы. Некоторое время последние держались уверенно, но на 51-й минуте Рамос едва не забил пятый гол, замкнув кросс с глубины на дальней штанге – мяч просвистел параллельно воротам. Такая мощность в атаке расслабила защитников "фурии рохи", что вылилось в провал на 54-й минеуте, когда центрбэк Рус прорвался через гигантскую свободную зону на свидание с Кепой – впрочем, нанести удар Адриан не успел. На это сразу прилетело к ответу от Мораты, который вошел на левый край штрафной и прострелил с острого угла, попав в каркас. На 60-х минутах Роберт Морено начал снимать лидеров – вместо Рамоса, Касорлы и Жерара Морено вышли Альбиоль, Алькасер и Оярсабаль. Космин Контра бросил в бой хавбеков Чичалдау, Митрицу и Нистора, сняв Марина, Комана и Хаджи соответственно. Большое количество мелких пауз на замены, а также отсутствие большого желания со стороны испанцев сбили темп встречи, поэтому ни одного опасного момента в середине второго тайма болельщики не увидели. Из интересных эпизодов можно вспомнить разве что удар Хаджи со штрафного метров с 25-ти, который просто нокаутировал Альбиоля. Также был подкат Мартинеса на 74-й минуте, из-ка которого Станчу не смог пробить метров с 10-ти, однако там арбитр зафиксировал офсайд. В последние 10 минут испанцы полностью захватили инициативу, хотя очень ярких моментов команда Роберта Морено не создавала – было всего несколько навесов и дальний удар Пако над перекладиной. Уже перед финальным свистком разбегался Оярсабаль, которому в компенсированное время и суждено было установить окончательный счет встречи шикарным выстрелом метров с 22-х в левый нижний угол – 5:0. Таким образом, сборная Испании набрала 26 очков и завершила отбор на Евро-2020 в статусе лидера группы "F". В параллельной встрече Норвегия победила Мальту, набрав 17 зачетных баллов и опустила румын аж на четвертое место.

Испания уничтожила Румынию, Гайя сделал заявку на основу

"Фурия роха" просто деклассировала Румынию, отгрузив пять голов, дважды попав в каркас ворот и имея один незасчитанный гол. Правда, большинство опасных моментов и забитых мячей были проведены еще до перерыва, но вряд ли можно критиковать топ-сборную за уменьшение давления в матче без турнирного значения, когда на табло уже 4:0. 21:7 по ударам, 1017 передач, 14:4 по ключевым пассам, 3:0 по разрезным, 74% владения мячом, 11,8% игры на собственной трети поля и 37,4% на чужой – это лишь краткий список статистических пунктов, по которым команда Роберта Морено уничтожила Румынию. Для матча против такого серьезного коллектива это просто космические показатели. Они больше соответствуют цифрам поединка против Мальты. Одного взгляда на тепловую карту достаточно, чтобы понять, как же мощно сыграла Испания. Столь красная зона на трети поля соперника встречается не очень часто – тем более, в матчах против серьезных сборных вроде Румынии.

Матч был прекрасен не только по счету. Шикарно проявили себя футболисты, которые считались игроками ротации или только претендовали на статус основных в сборной – в первую очередь, речь идет о Хосе Гайя. Фулбек "Валенсии" принял участие в создании трех голов, забив один (отмененный), выполнил ассист на Морено, и начал результативную атаку на 8-й минуте классным обыгрышем и навесом. Кроме того, на счету Гайя четыре успешных прохода один-в-один при четырех попытках. Ранее Хосе играл за сборную только в товарняках, а также в матчах против Мальты и Фарерских островов. Даже в Норвегии его оставили на банке, поэтому поединок против Румынии стал первым серьезным испытанием Гайя в футболке "фурии рохи" – и он справился с ним блестяще. После такого перфоманса Жорди Альбе придется заново доказывать свою нужность национальной команде.

Жерар Морено – герой матча, Иньиго Мартинес просто великолепен

Архитектором разгрома Румынии стал Жерар Морено. Нападающий "Вильярреала" дебютировал за сборную всего месяц назад, приняв участие в матче со Шведами, а первый гол на новом для себя уровне он забил несколько дней назад в ворота Мальты. Роберт Морено решил продолжать эксперимент с Жераром – и сегодня последний сделал все, чтобы стать основным футболистом "фурии рохи". Как и Хосе Гайя, Морено стал причастным к трем голам, дважды забив сам и выполнив прострел, который привел к автоголу Руса. Еще полбалла ему можно дать за борьбу перед первым взятием ворот Татарушану – именно на Жерара шла подача, за которую тот поборолся и после которой произошел отскок на Карвахаля. В общем, Морено показал себя классной "девяткой", которая удачно действует в штрафной и перед ней, а также хорошо работает на верховых мячах. Впрочем, это лишь тактическое видение тренерского штаба сборной Испании, ведь на клубном уровне нападающего часто используют в полузащите – Жерар хорошо видит поле и обладает отличным пасом. Морено это все понадобится на Евро-2020, где он вполне будет претендовать на статус основного форварда (хотя конкуренция на этой позиции безумная).

А вот Иньиго Мартинесу доказывать ничего не нужно – после ухода Пике центрбэк быстро стал основным партнером Серхио Рамоса по сборной. 28-летний баск не всегда действовал в обороне идеально, но в целом его защитные навыки не вызывают вопросов. Более важным для тренерского штаба стало умение Мартинеса продвигать мяч – эта сторона всегда была для Иньиго сильной, однако в матче с Румынией он продемонстрировал что-то заоблачное. Стоит начать с того, что центрбэк Мартинес стал лидером по количеству касаний мяча (140) и пассов (130) – эти цифры были бы аномально высокими, даже если бы румыны играли вдевятером у своих ворот, а испанцы лишь перекачивали мяч между защитниками. Ближе всего к таким показателям приблизились только Фабиан Руис и Данни Карвахаль. Иньиго эффективно двигал мяч вперед качественными передачами (всего 6 неточных), дважды выкатив его под удар партнерам. Это уровень топ-хавбека за 100 млн евро. В обороне у Мартинеса также все шикарно. Его четыре раза пытались пройти на дриблинге, но во всех этих эпизодах баск выполнял успешные отборы – это лучший показатель в матче. Кроме того, в Иньиго 5 побед в 7 единоборствах и два перехвата. Возможно, это не так и много, но румыны не так уж часто и тревожили защиту сборной Испании. Словом, летом можно прогнозировать серьезное пополнение бюджета Атлетика – при таком уровне игры за футболиста топ-клубы будут биться с отчаянием обреченных.