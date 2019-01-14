Близкий друг Иско раскритиковал Солари

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Близкий друг Иско раскритиковал Солари

Айтор Коста, близкий друг хавбека "Реала" Иско, нелестно отозвался о наставнике команды Сантьяго Солари.

"Солари, у тебя нет никакого представления о футболе. Ты - убийца футбола. У таких, как ты, нет имени" - заявил Коста.

В нынешнем сезоне на счету Иско четыре забитых мяча и две результативные передачи в 21 игре.

Отметим, что после прихода Солари Иско провел только два полных матча.

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