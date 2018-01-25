Близкий друг Роналду рассказал, в каком клубе португалец хочет завершить карьеру

Теги реал мадридкриштиану роналдуспортинг лиссабон

Близкий друг Роналду рассказал, в каком клубе португалец хочет завершить карьеруБлизкий друг форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Мигель Пайшау рассказал, в каком клубе пятикратный обладатель "Золотого мяча" желает завершить свою карьеру.

"Он хотел бы, чтобы у него была возможность завершить карьеру в лиссабонском "Спортинге". Это является истиной, он говорит об этом. Фактически именно он попросил меня рассказать об этом. Однако пока такая возможность висит в воздухе", - заявил Пайшау.

Напомним, Роналду послал сообщение партнерам по "Реалу". | soccernews.ru

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