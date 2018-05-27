Близкий друг Салаха сообщил, когда игрок вернётся в строй

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Близкий друг Салаха сообщил, когда игрок вернётся в строй

Али Мажар, близкий друг вингера "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, сообщил, когда игрок вернётся в строй.

"Слава Богу, это просто растяжение, он вернётся на поле в течение трёх недель" - написал Мажар в своём Facebook.

Напомним, что Салах получил травму плеча в финале Лиги Чемпионов.

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