Близкий друг Салаха сообщил, когда игрок вернётся в строй

Али Мажар, близкий друг вингера "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха, сообщил, когда игрок вернётся в строй.

"Слава Богу, это просто растяжение, он вернётся на поле в течение трёх недель" - написал Мажар в своём Facebook.

Напомним, что Салах получил травму плеча в финале Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Лэмпард прокомментировал эпизод с травмой Салаха. | http://soccernews.ru