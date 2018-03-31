Близкий к Эмери источник назвал его новую команду

Близкий к главному тренеру ПСЖ Унаи Эмери источник назвал его новую команду.

Так, друг наставника парижан в интервью L'Equipe рассказал: " Он знает, что ему будет сложно найти команду такого же уровня. Но, как я вижу ситуацию, он не намерен прекращать тренерскую деятельность. В любом случае, это он не будет оставаться без работы два года, как это было с Лораном Бланом - это совершенно точно. Он слишком увлечен работой. Он должен взять команду рангом ниже, чтобы смог расти, как это было в "Севилье". Думаю, мы поговорим с ним о "Реале Сосьедад ".

Напомним, в ПСЖ не стали комментировать возможный уход Эмери. | soccernews.ru